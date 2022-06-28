Мер Харкова попередив про підвищену загрозу ракетних ударів

Терехов попередив людей про можливість ракетних ударів у День Конституції України.

Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста та всіх українців про підвищену загрозу ракетних ударів у День Конституції.

Про це він сказав 28 червня в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, що в День Конституції з особливою жорстокістю російські окупанти бомблять наші міста, в тому числі і Харків. Тому що вони з самого першого дня хочуть винищити нас як націю", - заявив він.

Він також зазначив, що останнім часом окупанти обстрілюють Харків "за розкладом": є ранкове бомбардування, є денне і є нічне бомбардування міста.

Мер Харкова назвав дві мети ворога: "перше – щоб життя в місті Харкові не могло розвиватися нормально, друге – щоб посіяти паніку, залякати людей".

Нагадаємо, окупанти 28 червня вкотре обстріляли один із районів Харкова. У результаті обстрілу спалахнула пожежа на одному з підприємств.

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