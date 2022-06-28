Дорофєєва у день народження Дантеса неочікувано звернулася до ексчоловіка

Сьогодні, 28 червня, український співак та шоумен Володимир Дантес святкує свій день народження.
Артисту виповнюється 34 роки. Цього святкового дня в Instagram-stories до Дантеса неочікувано звернулася його ексдружина, співачка Надя Дорофєєва.
Виконавиця привітала колишнього чоловіка з днем народження та побажала йому, аби здійснилися усі мрії Володимира.
Водночас співачка у сторіс свого фотоблогу розмістила фото Дантеса, яке було зроблене під час їхнього спільного відпочинку у Мексиці.
"З днем народження тебе. Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії здійсняться", - привітала Дорофєєва Дантеса з 34-річчям.
Виконавець тим часом у свій день народження попросив прихильників переказати гроші до благодійного фонду. За словами Володимира, це буде найкращий подарунок для нього. До речі, сам він також пожертвував гроші.
"У мене день народження в День Конституції України. Найкращим привітанням буде донат у фонд", - написав шоумен.
Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом почалися ширитися чутки, що співачка зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. А нещодавно Надя підтвердила їхні стосунки.
А Дантесу тим часом приписують роман з ексдружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.
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