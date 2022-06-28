Війська РФ обстріляли Харків: в одному з районів горить підприємство, є постраждалі

Окупанти 28 червня вкотре обстріляли один із районів Харкова.
У результаті обстрілу військ РФ в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа на одному з підприємств.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу та пожежі п'ятеро людей поранені, один з поранених у тяжкому стані.
"За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!", - заявив Синєгубов.
Площа пожежі — 50 кв. м, повідомили Суспільному у ДСНС регіону.
Нагадаємо, окупанти 27 червня обстріляли два райони Харкова.
Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів Харкова зросла до п'яти цивільних.
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