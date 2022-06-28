Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Війська РФ обстріляли Харків: в одному з районів горить підприємство, є постраждалі

Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Війська РФ обстріляли Харків: в одному з районів горить підприємство, є постраждалі

Ілюстрація / Фото: Управління ДСНС Києва

Окупанти 28 червня вкотре обстріляли один із районів Харкова.

У результаті обстрілу військ РФ в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа на одному з підприємств.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу та пожежі п'ятеро людей поранені, один з поранених у тяжкому стані.

"За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються.  Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!", - заявив Синєгубов.

Площа пожежі — 50 кв. м, повідомили Суспільному у ДСНС регіону.

Нагадаємо, окупанти 27 червня обстріляли два райони Харкова

Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів Харкова зросла до п'яти цивільних.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Обстріли в регіонах: рашисти обстріляли Харків, також луплять по Черкащині та Одещині

Обстріли в регіонах: рашисти обстріляли Харків, також луплять по Черкащині та Одещині
Наступна публікація