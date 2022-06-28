Війська РФ обстріляли Харків: в одному з районів горить підприємство, є постраждалі

Війська РФ обстріляли Харків: в одному з районів горить підприємство, є постраждалі

Окупанти 28 червня вкотре обстріляли один із районів Харкова.

У результаті обстрілу військ РФ в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа на одному з підприємств.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу та пожежі п'ятеро людей поранені, один з поранених у тяжкому стані.

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"За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!", - заявив Синєгубов.

Площа пожежі — 50 кв. м, повідомили Суспільному у ДСНС регіону.

Нагадаємо, окупанти 27 червня обстріляли два райони Харкова.

Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів Харкова зросла до п'яти цивільних.

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