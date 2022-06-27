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Окупанти обстріляли два райони Харкова, четверо цивільних загинули

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Окупанти обстріляли два райони Харкова, четверо цивільних загинули

Фото: Associated Press

Російські окупаційні війська знову вдарили по Харкову. Ворог обстріляв два райони міста, постраждали десятки людей.

Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова увечері понеділка, 27 червня.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі – четверо людей. Постраждалих – 19, з них чотири дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються", - написав він.

Зазначається, що ракети влучили по дворах та вулицях – об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по ТЦ у Кременчуці в той час, коли там перебували сотні людей.

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