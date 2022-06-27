Куряча печінка: чим корисна і чи насправді допомагає в разі анемії

Люди поділяються на тих, хто любить курячу печінку, і тих, хто не витримує навіть її запаху. Першим пощастило більше!
Куряча печінка – чудове джерело поживних речовин.
"Крім того, кілька приємних бонусів: ціна та простота у приготуванні", – пише засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.
Куряча печінка багата залізом, фолієвою кислотою, різними вітамінами та мінералами, незамінними жирними кислотами та білком.
"Завдяки вмісту заліза та вітамінів куряча печінка може допомогти у боротьбі з дефіцитом вітаміну B12. Результат – здоров'я крові", – додає лікарка.
Червоні кров'яні тільця вашого тіла потребують заліза та вітамінів для транспортування кисню та запобігання анемії.
Анемія виснажує ваше тіло і може викликати почуття втоми. Якщо ви регулярно вживаєте курячу печінку, анемія вам не страшна.
Печінка також містить холін, який корисний для здоров'я мозку.
Куряча печінка – дивовижне джерело білка, яке підтримує здоров'я наших м'язів і кісток.
Лікарка також поділилася рецептом смачного курячого паштету
Паштет з курячої печінки
- куряча печінка
- морква
- цибуля
- спеції
- вершкове масло
Приготування
- Дрібно нашинкуйте цибулю та моркву. Підсмажте на невеликій кількості олії.
- Додайте печінку і залийте водою, щоб інгредієнти почали тушкуватися.
- Коли печінка буде готова, збийте усі інгредієнти блендером.
- Додайте м'яке вершкове масло і ще раз збийте блендером. Готово!
- Рекомендуємо подавати із цільнозерновим хлібом. Смачного!
Також українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.