Куряча печінка: чим корисна і чи насправді допомагає в разі анемії

Куряча печінка: чим корисна і чи насправді допомагає в разі анемії

Люди поділяються на тих, хто любить курячу печінку, і тих, хто не витримує навіть її запаху. Першим пощастило більше!

Куряча печінка – чудове джерело поживних речовин.

"Крім того, кілька приємних бонусів: ціна та простота у приготуванні", – пише засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Куряча печінка багата залізом, фолієвою кислотою, різними вітамінами та мінералами, незамінними жирними кислотами та білком.

"Завдяки вмісту заліза та вітамінів куряча печінка може допомогти у боротьбі з дефіцитом вітаміну B12. Результат – здоров'я крові", – додає лікарка.

Червоні кров'яні тільця вашого тіла потребують заліза та вітамінів для транспортування кисню та запобігання анемії.

Анемія виснажує ваше тіло і може викликати почуття втоми. Якщо ви регулярно вживаєте курячу печінку, анемія вам не страшна.

Печінка також містить холін, який корисний для здоров'я мозку.

Куряча печінка – дивовижне джерело білка, яке підтримує здоров'я наших м'язів і кісток.

Лікарка також поділилася рецептом смачного курячого паштету

Паштет з курячої печінки

куряча печінка

морква

цибуля

спеції

вершкове масло

Приготування

Дрібно нашинкуйте цибулю та моркву. Підсмажте на невеликій кількості олії. Додайте печінку і залийте водою, щоб інгредієнти почали тушкуватися. Коли печінка буде готова, збийте усі інгредієнти блендером. Додайте м'яке вершкове масло і ще раз збийте блендером. Готово! Рекомендуємо подавати із цільнозерновим хлібом. Смачного!

Також українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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