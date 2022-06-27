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Росіяни з артилерії обстріляли Сумщину - Генштаб ЗСУ

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Росіяни з артилерії обстріляли Сумщину - Генштаб ЗСУ

РФ тримає свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб сковувати українські сили.

Російські окупанти 27 червня знову обстріляли територію Сумської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни вели мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Сіверському напрямку підрозділи російської армії продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій Сил оборони.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгjвельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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