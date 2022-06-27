"Там справжнє пекло": що відомо про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці (фото, відео)

"Там справжнє пекло": що відомо про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці (фото, відео)

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, двома ракетами обстріляли торгівельний центр у Кременчуці.

Росіяни вдарили по ТЦ посеред дня, коли всередині приміщення було понад тисячу людей. На місці трагедії спалахнула масштабна пожежа, уже відомо про 2 загиблих та понад 20 поранених.

ТСН.ua зібрав усі подробиці ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці.

Всередині ТЦ могло перебувати понад тисячу людей

Росіяни обстріляли торговельний центр 27 червня після обіду, коли там було багато людей. За даними президента України, у ТЦ могло перебувати понад тисячу українців.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - написав президент.

Очевидці розповідають про справжнє пекло в обстріляному приміщенні

Очевидці з місця події розповіли ТСН.ua, що на місці обстрілу сталась потужна пожежа, яку не можуть ліквідувати, щоб врятувати потерпілих.

"Мій брат ледь вижив. Там справжнє пекло. Медики не можуть врятувати людей через сильний вогонь. Є багато загиблих та людей, які отримали опіки", - розповіли ТСН.ua очевидці.

Площа займання становить 10 тис. 300 м

У ДСНС України повідомили, що площа пожежі в ТЦ становить10 тис. 300 м. Для ліквідації займання залучили пожежний потяг.

"27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється). До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали, кількість потерпілих може збільшитись.

Відомо про двох загиблих та 20 поранених

Після ракетних ударів на місці спалахнула масштабна пожежа. На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про двох загиблих та велику кількість поранених, проте ці дані - попередні.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", - зазначив Тимошенко.

Тимошенко додав, що зараз до Кременчука їдуть рятувальники та медики з інших регіонів.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти навмисно обстріляли дуже людне місце в Кременчуку.

"Ракетний удар по Кременчуці прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі", - повідомив міський голова.

Росія хотіла вбити якомога більше українців

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що ТЦ ніколи не було військовим об'єктом. Обстрілюючи місця масових скупчень, Росія просто хотіла вбити побільше українців.

"Ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці – чергове підтвердження того, що Росія хоче завдати максимальної шкоди Україні та українцям. На момент удару на місці перебувало близько 1000 людей. Це не військовий об'єкт, в ньому немає стратегічної цінності. Звичайний ТРЦ, куди люди прийшли за покупками", - написав Кирило Тимошенко.

Росія повинна бути визнаною державою-спонсором тероризму

Голова Офісу президента наголосив, що Росія після цілеспрямованого ракетного удару по ТЦ повинна бути визнаною державою-спонсором тероризму.

ДСНС

"росіяни вдарили ракетами по торговому центру. Вони говорили, що битимуть по центрам прийняття рішень. Але навіть найбільш хвороблива уява не здогадалась би, що такими центрами вони вважають торгові. Постраждали мирні люди, понад 1000 цивільних. Нам потрібно більше зброї, щоб захистити наших людей, потрібні системи ППО. росія має бути визнана країною-спонсором тероризму", - написав Єрмак.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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