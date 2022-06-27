"Є прильоти": росіяни знову бомбили Полтавщину

На Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Місцева влада підтвердила факт обстрілу. За словами голови ОВА Дмитра Луніна, окупанти вкотре вдарили по Кременчуку.
Про це Дмитро Лунін написав у Telegram.
"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!", - повідомив він.
Нагадаємо, окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по місту Кременчук Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.
Аналогічна така атака була і 24 квітня. Тоді Росія теж вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.
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