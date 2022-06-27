Донецька область: за добу окупанти вбили двох цивільних, ще 13 - поранені

Донецька область: за добу окупанти вбили двох цивільних, ще 13 - поранені

На території Донецької області 27 червня від рук окупантів загинули щонайменше дві людини.

Протягом цієї доби, 27 червня, російські окупанти вбили щонайменше двох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, загинула одна людина у Слов’янську і одна - у Селидовому. Ще 13 людей сьогодні дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 537 цивільних і 1389 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, що вчора, 26 червня, у Донецькій області окупанти вбили одного цивільного, ще 8 - поранені.

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