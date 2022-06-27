Російські війська мають "частковий успіх" на Донбасі: чи визначить це перебіг війни

Російські війська мають "частковий успіх" на Донбасі: чи визначить це перебіг війни

Російські збройні сили, напевно, переживають "найкращі часи" від моменту початку вторгнення до України.

Окупанти ліквідували більшість українських оборонних споруд у Луганській області, консолідували контроль над частиною території на півдні, покращили матеріально-технічне забезпечення та структуру управління.

Про це пише CNN.

Глава самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасечник минулої п'ятниці заявив, що російські війська повністю оточать Лисичанськ протягом двох-трьох днів. Поки що це їм не вдалося, але місто в неминучій небезпеці. Російські війська також активізували атаки в Донецькій області, трохи наблизившись до промислових міст регіону.

У Лисичанську та багатьох містах українці можуть зіткнутися з повторенням того, що сталося у Сєвєродонецьку, де їх бомбардували, щоб відступити.

Безпосередня дилема для українських військових полягає в тому, чи залишаться вони відданими обороні Лисичанська, з ризиком втратити війська та зброю, якщо місто буде оточено, і чи віддасть політичне керівництво України відхід до нових оборонних рубежів.

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Разом з тим, пише видання, наразі росіяни не просуваються від Ізюма на півноч до Слов’янська, незважаючи на неодноразові спроби прорвати українські лінії. Українські чиновники попередили, що російські війська "накопичуються" на північ від Слов'янська.

Російські військові можуть швидко мобілізувати кілька батальйонних тактичних груп, які перебувають за кордоном.

У довгостроковій перспективі найкращі сподівання українців полягають в тому, що отримуючи більше західної зброї, здатної знищити російську артилерію, ракетні системи та командні пункти далеко за лінією фронту, вони зможуть поступово зменшити дефіцит вогневої потужності.

Про те, що російські війська за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ із південного напрямку, повідомив 26 червня Генеральний штаб ЗСУ.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини.

Вранці Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що від 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим "повзучим просуванням" околицями російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в глухому куті.

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