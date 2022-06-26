"Захоплення Сєвєродонецька – успіх, але це ще не увесь Донбас" - британська розвідка

"Захоплення Сєвєродонецька – успіх, але це ще не увесь Донбас" - британська розвідка

Це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас.

Захоплення російською армією Сєвєродонецька – значне досягнення, але це тільки одна з багатьох задач у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, більшість українських захисників скоріш за все залишили оборонні позиції у Сєвєродонецьку.

У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії з метою окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі.

"Захоплення Росією міста є значним успіхом у рамках її зменшених цілей війни. Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.

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