Український десантник збив російський штурмовик Су-25

Броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу ”Ігла”.
Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.
"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 ”Грач”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу ”Ігла”.
За даними на ранок 24 червня, українські військові збили 216 російських літаків та 183 гелікоптери.
Нагадаємо, на південному фронті російські окупанти злякалися успішного наступу ЗСУ та втекли з оборонних позицій.
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