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Український десантник збив російський штурмовик Су-25

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Український десантник збив російський штурмовик Су-25

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу ”Ігла”.

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 ”Грач”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу ”Ігла”.

За даними на ранок 24 червня, українські військові збили 216 російських літаків та 183 гелікоптери.

Нагадаємо, на південному фронті російські окупанти злякалися успішного наступу ЗСУ та втекли з оборонних позицій.

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