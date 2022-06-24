АМКУ дозволив "Укрпошті" придбати Альпарі Банк

Таке рішення допоможе заощадити до 10 млрд гривень за 3-4 роки.

Антимонопольний Комітет України дозволив компанії "Укрпошта" придбати Альпарі Банк.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"В умовах, коли багато відділень банків зачинені, багато де немає зв’язку і там працює виключно "Укрпошта", дуже важливо щоб там з’явились сучасні банківські послуги. Компанія це обов’язково зробить", — прокоментував новину очільник компанії.

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Таке рішення, за словами Смілянського, заощадить країні, де важлива кожна гривня в бюджеті, до 10 млрд гривень за 3-4 роки.

"Це багато Байрактарів… Тож дякуємо АМКУ за позитивне рішення, дякуємо тим, хто нас підтримував, і готуємо останній крок — рішення НБУ", — підсумував он.

Нагадаємо, що "Укрпошта" звернулася до АМКУ із запитом щодо необхідності отримання дозволу на концентрацію у вигляді придбання понад 50% акцій АТ Альпарі Банк в січні 2022 року.

У листопаді 2021 року повідомлялося, що "Укрпошта" домовилася про купівлю Альпарі Банку за 260 млн грн. Кабмін та Мінінфраструктури як власник "Укрпошти" тоді погодили угоду. Покупку мав схвалити НБУ, який раніше виступав проти появи додаткового державного банку.

За даними Liga.net, Альпарі Банк зі статутним капіталом у 200 млн грн має лише одне відділення та належить на 100% Бахтарі Хедаятоллаху. Один із найбільш збиткових банків в Україні.

Нагадаємо, "Укрпошта" та "Нова пошта" відновлюють доправлення товарів з AliExpress.

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