"Цей план має переконати світ": голова Єврокомісії розповіла про платформу для відбудови України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що очолюваний нею орган запропонував створити українську платформу для відбудови держави, яка має запрацювати вже під час війни. Вона необхідна задля розробки плану, "який має переконати світ" вкладати гроші.

Фон дер Ляєн наголосила – "ми пов'язуємо інвестиції з необхідними реформами".

Про це очільниця Єврокомісії розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

"Це дуже важливо. Ми мусимо відбудувати Україну. Відтак ми як Єврокомісія запропонували створити платформу, бо існує багато ініціатив, багато тих, хто хоче допомогти, але все це треба організувати. Платформа, зрозуміло, має бути українська, але скликана Комісією, аби ми могли допомагати, визначати спільний напрямок руху, аби інвестори чітко розуміли, в чому полягає план, в який ми вкладаємо кошти", – пояснила фон дер Ляєн.

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"Звичайно!" – відповіла вона на запитання, чи це відбуватиметься навіть під час війни.

"Відбудова повинна розпочатися якомога швидше, як тільки ми будемо готові! Зараз ми допомагаємо грошима, але відбудова – це довгий проєкт, для мене вкрай важливо, аби ми правильно призначили відповідальних за нього, аби кожен розумів, у чому суть плану з відбудови України", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також прокоментувала тезу про те, що реалізація такого плану під час війни – це великий ризик.

"Я думаю, перше і найголовніше – бо другого кроку не варто робити, не зробивши першого – перший крок – це заснування спільної платформи, аби в нас був конкретний, надійний і заснований на конкретних речах план відбудови. Цей план має переконати світ. Міжнародні фінансові інституції, як-то МВФ, Світовий банк, організацію з економічного розвитку й безпеки. Наших друзів, наприклад, Сполучені Штати. Сам Європейський Союз. Їх усіх цей план має переконати. Ось чому працювати над цим треба починати вже зараз, і ми вже працюємо над цим", – пояснила фон дер Ляєн.

"А друге, що дуже важливе: ми пов'язуємо інвестиції з необхідними реформами. Заохочення дуже потужне, воно торує для вас шлях до Європейського Союзу", – наголосила вона.

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Нагадаємо, війною зруйновано від 20% до 30% інфраструктури України: дороги, мости, порти, залізниці, аеропорти тощо. Житло втратили 320 тис. українців.

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