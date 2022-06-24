У подруги Олі Полякової арештували майно в Росії через підтримку України

У подруги Олі Полякової арештували майно в Росії через підтримку України

Відома російська журналістка, авторка кулінарних книг Ніка Білоцерківська повідомила, що в РФ арештували її майно.

Знаменитість, яка товаришує з українською співачкою Олею Поляковою та у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії прихистила її з дітьми у Франції, активно підтримує Україну.

Блогерка засуджує жахливу війну, яку розв'язала РФ, та у своїх соцмережах розповідає про жахіття, які творять окупанти.

Сьогодні, 24 червня, Ніка дізналася, що її майно в Росії арештували.

Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/belonika

"Як я розумію, це мені подарунок на день народження. Він завтра. Дякую, (не) рідно державо! І тобі бажаю бути здоровою і щасливою! Все буде Украïна!" – відреагувала на це Ніка.

До слова, на блогерку також в березні завели кримінальну справу через так звану "дискредитацію російських військових".

Нагадаємо, Ніка Білоцерківська – відома журналістка та авторка кулінарних книг, яка вже тривалий час живе у Франції. Від початку повномасштабного вторгнення засудила дії кремлівського диктатора Путіна та підтримала Україну.

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