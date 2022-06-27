Окупанти "воюють" дерев’яними танками - Генштаб

Загарбники вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести підрозділи ЗСУ в оману.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області.

Розвідкою боєм ворог намагається знайти слабкі місця в обороні військ ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 27 червня.

"На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівки та Залимана", - йдеться у зведенні.

В Генштабі також розповіли, що окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести підрозділи ЗСУ в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

Нагадаємо, за даними розвідки, підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків.

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