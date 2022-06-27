Путін зібрався на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Кремлівський диктатор Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, але формат участі поки що уточнюється.

Російський президент Володимир Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн "Групи двадцяти" в листопаді, в якому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише російський Інтерфакс.

"Так, ми підтвердили, що наша участь (в саміті – ред.) також передбачається", - сказав він.

При цьому Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи Путін буде очно брати участь у цьому заході чи братиме участь у відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати", - зазначив помічник кремлівського диктатора.

Саміт лідерів G20 заплановано провести на острові Балі 15-16 листопада. Цьогоріч господарем події буде Індонезія, яка є постійним учасником формату.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять конкретних кроків для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.