Окупанти знову вдарили по Харкову, постраждали троє цивільних

Окупанти знову вдарили по Харкову, постраждали троє цивільних

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків та область. В результаті удару по одному з районів міста постраждали троє цивільних.

Ворог вдарив по Північній Салтівці у Харкові, постраждали 3 цивільних особ.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА в Telegram.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селищі Печеніги на Харківщині під час евакуації населення із захоплених громад ворог відкрив вогонь, поранення отримав 90-річний чоловік.