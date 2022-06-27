Ракетний удар по Дніпропетровщині: постраждали троє мирних мешканців

У Дніпропетровській області під час ракетного обстрілу, який здійснили російські окупанти, постраждали троє мирних мешканців.
Росіяни артилерією зруйнували багатоквартирні будинки, дитячу спортивну школу та будинок культури.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Російські окупанти 26 червня з артилерії обстріляли місто Зеленодольск Криворізького району.
Внаслідок обстрілу постраждали троє мешканців. Зазнали руйнувань багатоквартирні будинки, дитяча спортивна школа, приміщення пошти та будинок культури.
“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний. Знищено ракетно-зенітний комплекс окупантів.
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