У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: що сталося

У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: що сталося

У місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи.

Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай.

"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - йдеться в повідомленні.

Наразі у місті та області відбій повітряної тривоги.

Своєю чергою, голова ОВА Дмитро Лунін підтвердив інформацію про "прильоти" по Кременчуку.

Нагадаємо, окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по місту Кременчук Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

Аналогічна така атака була і 24 квітня. Тоді Росія теж вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

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