Окупанти не припинять обстрілювати Одещину ракетами - ОВА

Армія Російськї Федерації у готовності атакувати Одесу та область ракетами.

За словами речника штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, рівень загрози висока. Адже у Чорному морі залишаються носії крилатих ракет.

Про це представник ОВА розповів у своєму ранковому зведенні.

Попри те, що ніч у регіоні минула спокійно, напередодні летіли ракети. "Ворог намагався двома ракетами атакува регіон. Обидві ракети були знищені силами протиповітряної оборони. Якщо рашисти надумають нападати на Одесу з акваторії Чорного моря, воно перетвориться для них на Мертве. Ворог не припиняє і не припинить найближчим часом намагання атакувати Одесу та Одеський регіон", - наголосив він.

Братчук наголосив: контрдиверсійна робота проводиться у всіх районах Одещини.

Він також вкотре поприсив мешканців регіону утриматися від перебуванн на пляжах, адже мінна небезпека залишається дуже високою.

Нагадаємо, розпочалася 120 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках. Детальніше про ситуацію на фронт - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 червня.

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