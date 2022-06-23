На Дніпрі сформовано перший дивізіон бойових катерів

На річкові катери встановили необхідне озброєння і тепер вони належать до ВМС України.

У складі Військово-морських сил ЗСУ з’явився перший річковий дивізіон. Наразі військові моряки несуть службу на Дніпрі та його притоках на півночі України.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, формування цього річкового дивізіону почалося ще у березні, коли частину річкового флоту передали в управління військових.

"По суті, на річкові катери поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках",- зазначив Неїжпапа.

Необхідність створення такого військового річкового флоту була зумовлена, зокрема, сусідством з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві - на самому кордоні. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках було важливим кроком.

Неїжпапа підкреслив, що навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одне з першочергових завдань ВМС ЗСУ.

"Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії. Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро шляхом будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що надалі на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах", - сказав він.

Нагадаємо, українські захисники знищили два десантні катери, які російські окупанти приховали у Дніпровсько-Бузькому лимані.

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