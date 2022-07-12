Путін боїться, що його генерали стануть популярнішими за нього - Жданов

Якщо є якась яскрава особистість серед генералів, вона може стати більш популярною, ніж політик, навіть такий як диктатор РФ Володимир Путін.

Про це йшлося у розмові військового експерта Олега жданова із кореспонденткою ТСН.

"Генерал все ж таки більш наближений до війська і має відношення до бойових дій. Серед військових він може почати набирати рейтинг. Військові мають стосунки зі суспільством - і родинні, і подружні", - зазначив Жданов.

Він також надав інформацію щодо набору в армію РФ людей з місць позбавлення волі.

"Це більше пов'язано із нестачею особового складу. Немає гарматного м'яса, тому вони вербують, де лише можуть", - сказав Жданов.

За його словами доцільність долучати до війни в Україні засуджених для влади РФ полягає в тому, що всі ці люди привнесуть ще більші нестатутні відносини в армії - коли командир не справляється з підлегклими, а ті люди, які мають досвід в'язничої субкультури, будуть створювати моральну атмосферу жорсткого підпорядкування та придушення будь-яких панічних настроїв та примусу контрактників для участі у бойових діях. Ситуація із небажання брати участь у бойових діях набирає обертів і стає масовою в підрозділах збройних сил РФ.

Нагадаємо, в ООН заявили, що попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.