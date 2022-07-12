Родина на Київщині втратила одразу два будинки із різницею у місяць

Рашисти навмисно розстріляли будинок Фоменків в Ірпені лише тому, що він був на перехресті, а отже, на думку росіян, там міг ховатися снайпер. Вдруге російський танк поцілив вже в батьківську хату в селищі Нова Буда, куди ірпінці поїхали в надії сховатися від обстрілів, йдеться в ТСН.

В’ячеслав Володимирович розбирає цеглу зруйнованого будинку, який побудував ще його дідусь. За півсотню кілометрів звідси і Ірпені 45-річний Сергій Фоменко вигрібає гар з приміщення гаражу свого колись двоповерхового будинку. Вогонь знищив тут усе. По їхньому будинку росіяни вдарили тричі. «Танк виїхав на перехрестя, крутив дуло і почав стріляти - три снаряди в дах і два в дім», - розповідає чоловік.

Обидвох будинків з різницею у місяць родина лишилася через прицільні обстріли російський військ з важких панцерників. Під перший обстріл родина дивом не потрапила, бо вчасно виїхала з Ірпеня до батьківської хати. Але там сховок був не кращим.

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«Якщо перший тиждень нам було страшно лише вночі, то почався такий період, коли нам стало страшно в будь-яку хвилину. Діти на підлозі ридають, вони питають, чи ми помремо, і ти розумієш, що ти мусиш щось зробити», - каже господиня Ніна.

Того дня Ніна з синами та мамою встигли в останній евакуаційний автобус і через добу були в Коломиї. Сергій же лишався приглядати за батьківським будинком, поки його не попросили вивезти жінок і дітей подалі від російських обстрілів.

20 квітня за щасливим збігом обставин родину Фоменків вдруге відвело від неминучої загибелі.

Поки жінки з дітьми знайшли прихисток в Польщі, чоловіки розбирають завали зруйнованих російськими танками будинків в Ірпені і Новій Буді. Сергій вже має на руках висновок, що їхній будинок відновленню не підлягає. «Коли експерт прийшов, він тільки заглянув і сказав, що непридатний. Блоки сипляться, вони вигоріли сильно. Я поплакав, мені здається, що це страшний сон просто, що зараз очі відкрию і все буде так як було, але не так», - каже чоловік.

Втративши дах над головою Сергій живе в залізному містечку, батько Ніни в модульному вагончику. Ніні з дітьми та мамою поки нікуди повертатись. Таких родин, як Фоменки тільки і Ірпені три тисячі, каже міський голова. І кошти на відбудову нового житла поки не виділятимуть. Допоки є загроза чергового російського наступу, з боку Білорусі зокрема.

«Поки немає ще механізму, не відкрита ця стаття видатків, але найближчим часом в цьому місяці вона буде відкрита. Ми повинні не забувати, що йде війна і більшість коштів витрачається на війну, на перемогу», - пояснює міський голова Ірпіня Олександр Маркушин

Попри те, що родину Фоменків, як і багатьох українців нині розділяють тисячі кілометрів, а їхнє житло повністю знищене, вони раді тому, що лишились живі після двох прицільних рашистьких танкових обстрілів.

Поки Ніна займається вихованням синів, Сергій поливає город. Хоч із запізненням, але все ж збиратиме врожай огірків і помідорів. Найближчим часом робитиме варення з малини, яке так люблять його сини. І вірить, новий рік Україна зустрічатиме з перемогою.

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