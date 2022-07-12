У Харкові під обстрілами почали ремонтувати постраждалі від вибухів багатоповерхівки

Масштабні роботи стартували у першій багатоповерхівці. Лагодять дах, вставляють вікна та відновлюють знесені міжкімнатні стіни. Ще першого березня у дворі цього дому вибухнув авіаснаряд. Тоді загинули п’ятеро мирних жителів, йдеться в ТСН.

Перше березня цього року пані Ірина запам’ятає на усе життя. Каже, для неї він як другий день народження: в десяти метрах від неї розірвався рашистський авіаснаряд. «У мене заклало вуха. Я заплющила очі і як мумія стояла біля столу. Я дивлюся і я взагалі не розумію, де я. У мене поранило ногу, ну вже зажила. І розбило носа», - розповідає жінка.

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У той день рашисти двічі поцілили по Новобаварському району. Один снаряд поцілив у склади, другий розірвався у дворі цієї багатоповерхівки. У той момент на вулиці були люди, внаслідок влучання десятеро поранених та п’ятеро загиблих.

У квартирах вибуховою хвилею позносило міжкімнатні стіни, вирвало шибки, двері, на сусідніх багатоповерхівках пошкодило дахи. Втім фахівці обстежили будинок і заявили: його таки можна відновити, бо ж каркас- лишився неушкодженим.

Спочатку треба перекрити дах, встановити вікна та закласти цеглою обвали, кажуть ремонтники. Далі - відновлюватимуть балкони. Згодом будуватимуть міжкімнатні стіни та зроблять утеплення будинку. «Будинок побачили у дуже поганому стані, все зруйновано – двері, вікна, квартири, перегородки, плити. Наше завдання - встановити повністю поверх – по два балкони з кожної квартири», - каже електрозварювальник КП «Харківспецбуд» Віталій Риндін

Це лише перший будинок у масштабному ремонтному проєкті. Комісія обстежила усі пошкоджені оселі у місті. Далеко не всі з них підлягають ремонту - згодом їх доведеться знести. Втім, понад 3 тисячі багатоповерхівок після ремонту зможуть прийняти пожильців.

Перекрити дах, вставити нові склопакети, відновити міжкімнатні стіни. Головне, аби несучі конструкції встояли після обстрілів. Масштабну відбудову проводитимуть попри російські обстріли.

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