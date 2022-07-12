Видно густий чорний дим: під Мелітополем горить база російських військ

У селищі Мирне поблизу Мелітополя 12 липня горить база військової частини ДСНС України, яку захопили російські окупанти окупанти.
Відомо, що саме туди російські війська перевезли свою техніку.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі з посиланням на місцевих жителів.
"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС (ДСНС – ред.) у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі", – йдеться в дописі Федорова.
Він додав, що жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Також вони повідомили про густий чорний дим з боку бази окупантів.
"Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", – наголосив міський голова Мелітополя.
За інформацією "Риа-Мелитополь", також чути звуки боєприпасів, що розриваються, і відльоти в бік Запоріжжя. А біля військової частини у Мелітополі лунають автоматні черги.
"Останнім часом у орків щодня паніка. Вночі у Мелітополі приблизно о 0:30 мешканці міста також чули вибухи. Найгучніше було в мікрорайні та в напрямку Семенівки. Спочатку спрацювала рашистська система ППО. Потім почалася пальба трасувальними кулями", – йдеться у повідомленні видання.
Нагадаємо, ранішет Федоров повідомляв, що окупанти Мелітополі намагаються не вступати в бій та шукають шляхів для втечі. Вони бояться партизанів та ЗСУ.
Читайте також: