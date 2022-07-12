Видно густий чорний дим: під Мелітополем горить база російських військ

Відомо, що саме туди російські війська перевезли свою техніку.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі з посиланням на місцевих жителів.

"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС (ДСНС – ред.) у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі", – йдеться в дописі Федорова.

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Він додав, що жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Також вони повідомили про густий чорний дим з боку бази окупантів.



"Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", – наголосив міський голова Мелітополя.

За інформацією "Риа-Мелитополь", також чути звуки боєприпасів, що розриваються, і відльоти в бік Запоріжжя. А біля військової частини у Мелітополі лунають автоматні черги.

"Останнім часом у орків щодня паніка. Вночі у Мелітополі приблизно о 0:30 мешканці міста також чули вибухи. Найгучніше було в мікрорайні та в напрямку Семенівки. Спочатку спрацювала рашистська система ППО. Потім почалася пальба трасувальними кулями", – йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, ранішет Федоров повідомляв, що окупанти Мелітополі намагаються не вступати в бій та шукають шляхів для втечі. Вони бояться партизанів та ЗСУ.

Посеред ночі пролунали вибухи! Мер Іван Федоров - про ситуацію в Мелітополі

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