В окупованому Мелітополі видають кримські свідоцтва про смерть

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві жителі не можуть отримати свідоцтво про смерть державного зразка.
Його надсилають з Сімферополя.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
У Мелітополі після розгрому військової бази на аеродромі мешканці міста не можуть поховати своїх рідних.
Окупанти захопили морг, і всі судмедексперти залишили робочі місця. У підсумку рядові містяни більше тижня не могли отримати довідку, щоб поховати рідних. Морг переповнений.
При чому там перебувають тіла цивільних і російських військових.
У окупованому місті почали видавати свідоцтва про смерть від Сімферопольської райадміністрації.
Нагадаємо, у житлових кварталах захопленого Мелітополя окупанти розміщують техніку.
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