Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Мелітополі видають кримські свідоцтва про смерть

Дата публікації
Перегляди
1404
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Мелітополі видають кримські свідоцтва про смерть

Фото: Associated Press

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві жителі не можуть отримати свідоцтво про смерть державного зразка.

Його надсилають з Сімферополя.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

У Мелітополі після розгрому військової бази на аеродромі мешканці міста не можуть поховати своїх рідних.

Окупанти захопили морг, і всі судмедексперти залишили робочі місця. У підсумку рядові містяни більше тижня не могли отримати довідку, щоб поховати рідних. Морг переповнений.
При чому там перебувають тіла цивільних і російських військових.

©

У окупованому місті почали видавати свідоцтва про смерть від Сімферопольської райадміністрації.

Нагадаємо, у житлових кварталах захопленого Мелітополя окупанти розміщують техніку.

Читайте також:

Наступна публікація