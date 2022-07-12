В окупованому Мелітополі видають кримські свідоцтва про смерть

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві жителі не можуть отримати свідоцтво про смерть державного зразка.

Його надсилають з Сімферополя.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

У Мелітополі після розгрому військової бази на аеродромі мешканці міста не можуть поховати своїх рідних.

Окупанти захопили морг, і всі судмедексперти залишили робочі місця. У підсумку рядові містяни більше тижня не могли отримати довідку, щоб поховати рідних. Морг переповнений.

При чому там перебувають тіла цивільних і російських військових.

У окупованому місті почали видавати свідоцтва про смерть від Сімферопольської райадміністрації.

Нагадаємо, у житлових кварталах захопленого Мелітополя окупанти розміщують техніку.

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