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Курс євро і долара порівнялися вперше за останні 20 років

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Курс євро і долара порівнялися вперше за останні 20 років

Фото: Національний банк України

Курс долара та євро на міжнародному ринку зрівнявся вперше за останні 20 років.

Востаннє це явище відбулося у листопаді 2002 року. 

Про це повідомляє Reuters.

"Європейська валюта впала до 20-річного мінімуму та наблизилася до паритету щодо долара через побоювання, що енергетична криза спрямує Європу в рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування, що Федеральна резервна система підвищуватиме ставки швидше та далі, ніж інші країни", – йдеться в повідомленні.

Близько 12:00 за Києвом після тривалого зниження євро досягнуло паритету з доларом. Деякі українські банки навіть встигли купити долари дорожче за євро. У ПриватБанку євро можна було продати за 36,30 грн, а долар – за 36,40 грн. Проте вже за кілька годин курс євро знову підвищився і станом на 14:00 становив 1,0026 за долар. 

Нагадаємо, за інформацією Національного банку України, курс гривні до долара в банківських обмінниках 12 липня ослаб на 90 копійок – до 37,20 грн/дол. До євро гривня ослабла на 40 копійок – до 37,50 грн/євро.

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