Україна вдарила ракетами по Курщині: що відомо

На Курщині 20 листопада прогриміли вибухи. ЗСУ, ймовірно, застосували крилаті ракети Storm Shadow франко-британського виробництва для атаки по РФ.

Про це говорять західні ЗМІ з посиланнями на власні джерела. Офіційного підтвердження від спецслужб наразі немає, в ЗСУ також не коментують цю ситуацію.

Деталі читайте в матеріалі від ТСН.ua.

"Зелене світло" від США

Сполучені Штати Америки дозволили застосовувати Україні британські ракети Storm Shadow для ударів углиб російської території, повідомляє The Times. Проте самі британці наразі не коментують дозвіл на скасування обмежень.

Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що не збирається вдаватися в "оперативні подробиці". Як повідомляє видання, у МЗС Британії заявили, що "поворотним моментом" стало залучення Росією північнокорейських військових, яке розцінили як ескалацію конфлікту.

Своєю чергою співрозмовники видання з Даунінг-стріт заявили про "дуже вагомі оперативні причини" того, чому британський уряд має бути обережним у висловлюваннях, щоб "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".

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Водночас Стармер натякав на те, що коли саме ракети Storm Shadow зможуть застосовуватися Україною по російській території, є лише питанням часу. Однак союзники британського прем’єр-міністра вважають, що ці ракети не змінять ситуацію на полі бою в Україні.

На Курщині прогриміли вибухи

Українські військові, ймовірно, вперше 20 листопада запустили по території Росії далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Там зазначили, що використання цієї зброї для ударів по території Росії дозволили у відповідь на залучення РФ військових Північної Кореї до бойових дій у війні проти України.

Російські Telegram-канали писали про "прильоти" 12 ракет на Курщині. Також йшлося про те, що уламки Storm Shadow знайшли в Курській області, а дві ракети перехопили над Єйськом.

У матеріалі Defence Express припустили, що якщо Україна застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила по важливому об’єкту, адже в Курській області може бути об'єкт з командуванням угруповання армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Defense Express зауважує, що є відео з Курської області з населеного пункту Мар'їне. Водночас для удару була використана доволі значна кількість ракет. На відео чути близько 15 вибухів, однак частина може бути від роботи ППО.

Варто зазначити, що відео зняли поблизу історичної будівлі маєтку Барятинських. Наразі це санаторій, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

ЗСУ, ймовірно, уразили командний пункт

За непідтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, – у східній частині санаторію, і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку". Висока ймовірність, що йдеться про заглиблений командний пункт.

"Водночас об'єкт, який уражається, у його східній частині, і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку". З величезною долею ймовірності йдеться далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію, дуже вірогідно те, що ним користувалося командування угруповання російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключено, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали", – пояснили в Defence Express.

На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow, адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кілограмова бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

Storm Shadow для України

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow минулого року. Ракети мають дальність ураження до 300 кілометрів. Їх адаптували до використання на модернізованих українських літаках Су-24М. Варто зазначити, що раніше ЗСУ не мали права використовувати їх по території РФ. Останній випадок використання цих ракет Генштаб ЗСУ зафіксував 5 жовтня, коли були уражені три командні пункти противника.

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Нещодавно стало відомо, що Велика Британія і Франція дозволили використовувати Storm Shadow / SCALP, але лише для ударів по об'єктах у Курській області. Водночас видання The Times зауважило, що США надали згоду на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, адже ці ракети виготовляють з компонентів американського виробництва.

Нагадаємо, вночі 19 листопада у Брянській області Російської Федерації прогриміли вибухи. ЗСУ застосували вісім американських далекобійних ракет "ATACMS".

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