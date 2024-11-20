Украина ударила ракетами по Курщине: что известно

В Курщине 20 ноября прогремели взрывы. ВСУ вероятно применили крылатые ракеты Storm Shadow франко-британского производства для атаки РФ

Об этом говорят западные СМИ со ссылками на собственные источники. Официального подтверждения от спецслужб пока нет, в ВСУ также не комментируют эту ситуацию.

Подробности – читайте в материале от ТСН.ua.

"Зеленый свет" от США

Соединенные Штаты Америки разрешили применять Украине британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, сообщает The Times. Однако сами британцы не комментируют разрешение на отмену ограничений.

В частности, британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности". Как сообщает издание, в МИД Британии заявили, что "поворотным моментом" стало привлечение Россией северокорейских военных, расцененных как эскалация конфликта.

В свою очередь собеседники издания по Даунинг-стрит заявили о "очень весомых оперативных причинах" того, почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

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В то же время Стармер намекал на то, что когда ракеты Storm Shadow смогут применяться Украиной по российской территории, это лишь вопрос времени. Однако союзники британского премьер-министра полагают, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

На Курщине прогремели взрывы

Украинские военные, вероятно, впервые 20 ноября запустили по территории России дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Там отметили, что использование этого оружия для ударов по территории России разрешили в ответ на привлечение РФ военных Северной Кореи к боевым действиям в войне против Украины.

Российские Telegram-каналы писали о "прилетах" 12 ракет в Курщине. Также говорилось, обломки Storm Shadow нашли в Курской области, а две ракеты перехватили над Ейском.

В материале Defence Express допустили, что если Украина применила Storm Shadow по территории России, то ударила по важному объекту. Ведь в Курской области возможен объект с командованием группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

Defense Express отмечает, что есть видео из Курской области из населенного пункта Марьино. При этом для удара было использовано достаточно значительное количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, однако часть может быть от работы ПВО.

Стоит отметить, что видео сняли вблизи исторического здания имения Барятинских. Пока это санаторием, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

ВСУ предположительно поразили командный пункт

По неподтвержденной информации поражаемый объект в восточной части санатория и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи". Высокая вероятность, что речь идет об углубленном командном пункте.

"В то же время поражаемый объект в его восточной части и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи". С огромной судьбой вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о углубленный командный пункт. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командованием российских войск в Курской области. Defence Express.

По мнению Defense Express, именно нахождение командования в этой локации могло совершить ее целью Storm Shadow. Ведь они предназначены для поражения целей такой категории, потому что их 450-килограммовая боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов.

Storm Shadow для Украины

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в прошлом. Ракеты имеют дальность поражения до 300 км. Их адаптировали к использованию на модернизированных украинских самолетах Су-24М. Следует отметить, что ранее ВСУ не имели права использовать их по территории РФ. Последний случай использования этих ракет Генштаб ВСУ зафиксировал 5 октября, когда были поражены три командных пункта противника.

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Недавно стало известно, что Великобритания и Франция разрешили использовать Storm Shadow/SCALP, но только для ударов по объектам в Курской области. В то же время издание The Times отметило, что США дали согласие на удары вглубь России ракетами Storm Shadow, ведь эти ракеты изготавливаются из компонентов американского производства.

Напомним, 19 ноября в Брянской области Российской Федерации ночью 19 ноября прогремели взрывы. ВСУ применили восемь американских дальнобойных ракет "ATACMS".

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