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В одній з областей України зникли черги на АЗС

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В одній з областей України зникли черги на АЗС

Фото: pixabay.com

У регіоні значно зросла частка місцевих підприємців, що завозять пальне з Європи.

У Закарпатській області зникли черги за пальним на АЗС. 

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.

Він зазначив, що від початку повномасштабного наступу окупантів на Україну був розроблений протокол щодо збільшення частки постачання палива на Закарпаття локальними компаніями, які займаються імпортом нафтопродуктів із сусідніх країн ЄС та мають чинні контракти.

"Закарпаття стало єдиним регіоном України, де зникли черги на АЗС. Частка закарпатських підприємців на ринку регіону зросла приблизно з 5% на 40% і тримає динаміку на збільшення. Кількість вантажівок, які забезпечують імпорт палива, за три тижні збільшилася з 23 до 43 одиниць" - повідомив він.

За його словами, сьогодні все ще залишаються труднощі з постачанням пального в райони, де місцеві постачальники не мають АЗС. 

Нагадаємо, уряд знайшов вихід із паливної кризи.

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