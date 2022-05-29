В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС

В регионе значительно возросла доля местных предпринимателей, завозящих горючее из Европы.
В Закарпатской области исчезли очереди за горючим на АЗС.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита в Facebook.
Он отметил, что с начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставки топлива в Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.
"Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% на 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, обеспечивающих импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц" — сообщил он.
По его словам, сегодня все еще остаются трудности с поставкой горючего в районы, где у местных поставщиков нет АЗС.
Напомним, правительство нашло выход из топливного кризиса.
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