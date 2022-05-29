Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС

Дата публикации
Просмотры
4675
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС

Фото: pixabay.com

В регионе значительно возросла доля местных предпринимателей, завозящих горючее из Европы.

В Закарпатской области исчезли очереди за горючим на АЗС.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита в Facebook.

Он отметил, что с начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставки топлива в Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.

"Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% на 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, обеспечивающих импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц" — сообщил он.

По его словам, сегодня все еще остаются трудности с поставкой горючего в районы, где у местных поставщиков нет АЗС.

Напомним, правительство нашло выход из топливного кризиса.

Читайте также:

Что будет с ценами на горючее и когда исчезнет дефицит: Зеленский собрал все правительство на совещание

Что будет с ценами на горючее и когда исчезнет дефицит: Зеленский собрал все правительство на совещание
Следующая публикация