В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС

В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС

В регионе значительно возросла доля местных предпринимателей, завозящих горючее из Европы.

В Закарпатской области исчезли очереди за горючим на АЗС.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита в Facebook.

Он отметил, что с начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставки топлива в Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.

"Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% на 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, обеспечивающих импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц" — сообщил он.

По его словам, сегодня все еще остаются трудности с поставкой горючего в районы, где у местных поставщиков нет АЗС.

Напомним, правительство нашло выход из топливного кризиса.

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