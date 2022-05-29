Некоторые переселенцы в Украине перестанут получать выплаты: Лазебная сообщила, почему

В Украине некоторым гражданам, вынужденно переехавшим в другой регион из-за войны, отменят соцвыплаты.

С мая выплаты будут получать только внутренне перемещенные лица, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их спасибо. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", — сказала она.

Напомним, денежные выплаты военнослужащих, попавших в плен, могут получать члены его семьи.

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