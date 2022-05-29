Некоторых украинских беженцев лишают выплат в Польше: что произошло

Около 700 украинцев в Польше уже потеряли социальную помощь, оказываемую в рамках программы "500+". Почему так случилось? Ответ читайте в материале ТСН.ua.

Украинские беженцы, оформившие социальные выплаты в рамках программы "Семья 500+" (т.е. по 3400 гривен на ребенка) могут получить их только в случае пребывания на территории Польши. Однако многие украинцы получили выплаты или собираются получить их в ближайшее время и покинули страну.

Согласно польскому изданию InPolandуправление социального страхования в Польше получает информацию, что украинец пересек границу. После этого данные дополнительно сверяются со списками беженцев, оформивших социальные выплаты.

Чиновники в Польше уже предупредили украинцев, что они упускают возможность получать финансовую помощь, если вернулись на Родину и пробыли в Украине от 30 дней. Если беженец пересек границу и оформлял перед этим выплаты, то он должен сообщить об этом управлению соцстрахования. Но большинство это правило просто игнорирует.

Что известно о программе "Семья 500+"

Все беженцы из Украины, прибывшие в Польшу после 23 февраля 2022 и оформившие выплаты в рамках программы "Семья 500+", получают специальную помощь. А это по 3400 гривен за одного ребенка. Ранее эти финансовые выплаты были доступны только тем, кто имел карту вида на жительство и доступ к рынку труда.