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Церковный календарь на 29 мая — кому молятся верующие

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Церковный календарь на 29 мая — кому молятся верующие

29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного / Фото: Pexels

Какому святому молиться 29 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 29 мая в церковном календаре

29 мая чтят память слепонарожденного преподобного Теодора Освященного. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного

В воскресенье, 29 мая 2022 года, церковь чтит память слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.

Преподобный Теодор Освящен был учеником преподобного Пахомия Великого. Родился он в Египте в достаточно богатой семье христиан. Будучи юношей, пошел в монастырь, который размещался в пустыне Табенна. Там и познакомился с Пахомием и стал его учеником. Когда исполнилось Теодору 30 лет, рукоположился на священника. Впоследствии его назначили настоятелем монастырей в Табении. Однажды Пахомий сильно заболел, позвал к себе своего ученика и сказал, что тот станет его преемником. Теодор согласился. Теодора за благочестие и веру Господь наделил даром чудотворения и предсказания. Умер в светлый день Пасхи в 368 году.

Церковный календарь на 29 мая: видео

Народные приметы

  • 29 мая дождь и слышать квакание лягушек в водоемах — значит, скоро погода наладится.
  • На озерах много кувшинок – летнее тепло будет устойчивым.
  • Если 29 мая слышен гром – ждите хорошего урожая.

Что нельзя делать 29 мая

  • Не рекомендуется работать после полудня на поле, так как посевы могут сгореть.
  • Не стоит в этот день венчаться.
  • Не ругайтесь и не ругайтесь.
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