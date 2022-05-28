Церковный календарь на 29 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 29 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 29 мая в церковном календаре
29 мая чтят память слепонарожденного преподобного Теодора Освященного. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного
В воскресенье, 29 мая 2022 года, церковь чтит память слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
Преподобный Теодор Освящен был учеником преподобного Пахомия Великого. Родился он в Египте в достаточно богатой семье христиан. Будучи юношей, пошел в монастырь, который размещался в пустыне Табенна. Там и познакомился с Пахомием и стал его учеником. Когда исполнилось Теодору 30 лет, рукоположился на священника. Впоследствии его назначили настоятелем монастырей в Табении. Однажды Пахомий сильно заболел, позвал к себе своего ученика и сказал, что тот станет его преемником. Теодор согласился. Теодора за благочестие и веру Господь наделил даром чудотворения и предсказания. Умер в светлый день Пасхи в 368 году.
Церковный календарь на 29 мая: видео
Народные приметы
- 29 мая дождь и слышать квакание лягушек в водоемах — значит, скоро погода наладится.
- На озерах много кувшинок – летнее тепло будет устойчивым.
- Если 29 мая слышен гром – ждите хорошего урожая.
Что нельзя делать 29 мая
- Не рекомендуется работать после полудня на поле, так как посевы могут сгореть.
- Не стоит в этот день венчаться.
- Не ругайтесь и не ругайтесь.