Церковний календар на 29 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 29 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 29 травня в церковному календарі

29 травня вшановують пам’ять сліпонародженного преподобного Теодора Освященного. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 29 травня — день пам’яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного

У неділю, 29 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять сліпонародженного преподобного Теодора Освященного.

Преподобний Теодор Освященний був учнем преподобного Пахомія Великого. Народився він у Єгипні в досить багатій родині християн. Будучи юнаком, пішов до монастиря, який розташовувався в пустелі Табенна. Там і познайомився в Пахомієм та став його учнем. Коли виповнилося Теодору 30 років, висвятився на священника. Згодом його призначили настоятелем монастирів у Табенні. Одного разу Пахомій сильно захворів, покликав він до себе свого учня і сказав, що той стане його наступником. Теодор погодився. Теодора за благочестивість та віру Господь наділив даром чудотворення та передбачення. Помер в світлий день Великодня 368 року.

Церковний календар на 29 травня: відео

Народні прикмети

29 травня дощить та чути квакання жаб у водоймах - значить скоро погода налагодиться.

На озерах багато латаття - літнє тепло буде стійким.

Якщо 29 травня чути грім - чекайте на гарний урожай.

Що не можна робити 29 травня