Церковний календар на 29 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 29 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 29 травня в церковному календарі
29 травня вшановують пам’ять сліпонародженного преподобного Теодора Освященного. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 29 травня — день пам’яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного
У неділю, 29 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять сліпонародженного преподобного Теодора Освященного.
Преподобний Теодор Освященний був учнем преподобного Пахомія Великого. Народився він у Єгипні в досить багатій родині християн. Будучи юнаком, пішов до монастиря, який розташовувався в пустелі Табенна. Там і познайомився в Пахомієм та став його учнем. Коли виповнилося Теодору 30 років, висвятився на священника. Згодом його призначили настоятелем монастирів у Табенні. Одного разу Пахомій сильно захворів, покликав він до себе свого учня і сказав, що той стане його наступником. Теодор погодився. Теодора за благочестивість та віру Господь наділив даром чудотворення та передбачення. Помер в світлий день Великодня 368 року.
Церковний календар на 29 травня: відео
Народні прикмети
- 29 травня дощить та чути квакання жаб у водоймах - значить скоро погода налагодиться.
- На озерах багато латаття - літнє тепло буде стійким.
- Якщо 29 травня чути грім - чекайте на гарний урожай.
Що не можна робити 29 травня
- Не рекомендується працювати після полудня на полі, тому що посіви можуть згоріти.
- Не варто цього дня вінчатися.
- Не сваріться і не лайтеся.