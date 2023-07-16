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Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
882
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму

Вибухи в Криму 16 липня / Фото: Крим.Реалії

Росіяни звинувачують Україну в атаці на Севастополь.

У ніч проти неділі, 16 липня, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму. Російська ППО спрацювала в Севастополі.

Про це повідомляє гауляйтер міста Михайло Развозжаєв. 

Він заявив, що росіяни над морем у районі мису Херсонес, а також у районі Севастопольської бухти і Балаклави нібито відбивають "атаку українських БпЛА" на Севастополь. 

Раніше ми повідомляли про "бавовну" у російському місті Курчатов, де розташована Курська АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
882
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