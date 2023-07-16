Росіяни звинувачують Україну в атаці на Севастополь.

У ніч проти неділі, 16 липня, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму. Російська ППО спрацювала в Севастополі.

Про це повідомляє гауляйтер міста Михайло Развозжаєв.

Він заявив, що росіяни над морем у районі мису Херсонес, а також у районі Севастопольської бухти і Балаклави нібито відбивають "атаку українських БпЛА" на Севастополь.

Раніше ми повідомляли про "бавовну" у російському місті Курчатов, де розташована Курська АЕС.