Десятки військових РФ отримали вироки в українських судах - Генпрокуратура

Понад 50 військових РФ отримали вироки в українських судах, зокрема, завдяки великій підтримці міжнародних партнерів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Воєнні злочини є масовими та різноманітними. Найбільші виклики саме при розслідуванні цих злочинів, оскільки ми маємо справу з великою кількістю. І на цьому напрямку в нас вже є результати", - заявив він.

Наразі в задокументовано понад 95 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами на території України. 368 людей отримали підозру, до суду направлено 219 обвинувальних актів. Засуджено на даний момент 53 особи.

Раніше ми повідомляли, що у нідерландській Гаазі відкрився Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. У ньому працюватимуть прокурори з України, Євросоюзу та США.