Астрологічний прогноз на 16 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи іншій сфері життя – у вихідний день йтиметься про господарську та побутову. Спілкування сприятливе на всіх рівнях – від ділового до особистого.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: важливо берегти зір: не сидіти довго за комп'ютером і не читати за поганого освітлення.

Харчування дня: під забороною перебувають м'ясо та злаки в будь-якому вигляді, їх потрібно замінити овочами, фруктами, горіхами й зеленню. Необхідно також включити до раціону свіжовичавлені соки.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого зривати й викопувати — будь-яка руйнація цього дня карається.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – приворотів і відворотів, а також охорони домашнього вогнища.

Сни дня: сни нинішньої ночі не варто сприймати серйозно – вони порожні та неінформативні.

Табу дня: не можна нічого ламати й руйнувати – покарання не забариться.

Цитата дня: "Хто не любить клопотів, повинен навчитися просто й убого жити" (Григорій Сковорода).

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