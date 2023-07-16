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Астрологический прогноз на 16 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 16 июля

Астрологический прогноз на 16 июля / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни – в выходной день речь будет идти о хозяйственной и бытовой. Общение благоприятно на всех уровнях – от делового до личного. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: органы зрения. 

Болезни дня: важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении.

Питание дня: под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их нужно заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью. Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя ничего срывать и выкапывать – любое разрушение в этот день наказуемо. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага. 

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно – они пусты и неинформативны. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – наказание не заставит себя долго ждать. 

Цитата дня: "Кто не любит хлопот, должен научиться просто и убого жить" (Григорий Сковорода). 

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Дата публикации
Просмотры
135
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