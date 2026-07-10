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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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265
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Втрати РФ у війні перетнули нову психологічну позначку: дані на 10 липня

За минулу добу армія агресорки Росії не дорахувалася ще майже 1,5 тис. солдатів-окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 10 липня 2026-го знищено 1 416 280 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 460 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 416 280 (+1 460) осіб

  • танків — 12 108 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 912 (+6) од.

  • артилерійських систем — 45 680 (+52) од.

  • РСЗВ — 1 923 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 481 (+2) од.

  • літаків — 437 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 865 (+8) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 400 631 (+1 868) од.

  • крилаті ракети — 4 887 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 118 249 (+339) од.

  • спеціальна техніка — 4 402 (+0) од.

Нагадаємо, 8 липня українська авіація збила російський винищувач Cу-35 на східному напрямку. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що літак міг потрапити у засідку. Він не виключив, що для ураження російського винищувача могли застосувати зенітний ракетний комплекс Patriot.

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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