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- Війна
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Втрати РФ у війні перетнули нову психологічну позначку: дані на 10 липня
За минулу добу армія агресорки Росії не дорахувалася ще майже 1,5 тис. солдатів-окупантів.
Станом на ранок 10 липня 2026-го знищено 1 416 280 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 460 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 416 280 (+1 460) осіб
танків — 12 108 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 912 (+6) од.
артилерійських систем — 45 680 (+52) од.
РСЗВ — 1 923 (+1) од.
засоби ППО — 1 481 (+2) од.
літаків — 437 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 865 (+8) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 400 631 (+1 868) од.
крилаті ракети — 4 887 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 118 249 (+339) од.
спеціальна техніка — 4 402 (+0) од.
Нагадаємо, 8 липня українська авіація збила російський винищувач Cу-35 на східному напрямку. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що літак міг потрапити у засідку. Він не виключив, що для ураження російського винищувача могли застосувати зенітний ракетний комплекс Patriot.