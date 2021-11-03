"Книжковий TikTok": чи чекати читацького буму в Україні

Видавництва називають тіктокерів "рятівниками літератури".

У TikTok шириться хештег BookTok. Користувачі складають власні добірки книжок, рекомендують авторів та декламують улюблені уривки. Американські видавці тішаться: книжки, які масово обговорюють у TikTok, стають бестселерами.

Коли чекати читацького буму в Україні – далі у сюжеті ТСН.19:30.

Данилу - 21. Він вирішив вчити молодь читати за допомогою популярної соцмережі, де зазвичай більше танцють чи дуркують. У TikTok за рік хлопець назбирав 130 тисяч підписників. І все завдяки відео про літературу. "Дуже багато дивовижних книжок мені зустрічається, я просто не можу ними не ділитися. Я хочу, щоб моя аудиторія теж читала, пізнавала світ української літератури", - розповідає тіктокер Данило Гайдамаха.

Книги та TikTok – успішний тандем, якого ніхто не очікував. Почалося все під час першої хвилі пандемії. Сидячи на самоізоляції, сестри з Америки Мірейлі та Елоді Лі почали публікували під хешегом BookTok відео з оглядами книжок та ділитися емоціями після прочитання. Згодом тренд підхопили й інші користувачі. Зокрема, й голівудські зірки. Тег став таким популярним, що окремі його відео набрали по 6 мільйонів переглядів. Видавництва називають тіктокерів "рятівниками літератури", а деякі навіть встановили у своїх книгарнях BookTok-стенди.

Новини світу: користувачі TikTok почали обговорювати книги – і тепер вони стають бестселерами

В Україні цей тренд зараз лише починає набирати обертів. І видавці вже працюють над кампанією із просуванню своїх видань через соцмережу. "Ми надихнулись цим результатом і ми дійсно хочемо повторити це в нашій країні. Я сподіваюсь, що багато талановитої молоді, яка є в Україні, також доєднається", - говорить SEOкнижкової платформи Іван Богдан.

Онлайн-платформи, здавалося б, не є очевидним місцем для популяризації книг і читання. Однак популярність хештегу показала: читати – це модно і круто. І якщо молодь так почне читати більше, видавці лише "За".

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