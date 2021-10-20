Виконавця пісні "Батько наш Бандера" забанили в TikTok

Пісня стала хітом у популярній соцмережі.

Забанили в TikTok за відсутність авторських прав. Виконавець пісні "Батько наш Бандера" Олег Луцан після флеш-мобу в соцмережах вирішив зареєструватися в TikTok та викласти оригінальне відео. Проте наздогнати свою славу йому не вдалося - виконавця обмежили за використання чужого контенту.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 жовтня.

Так, Олег розповів ТСН, що вперше почув лише один з куплетів пісні від нині покійного отця Анатолія Зінкевича. Весь інший текст довелося відновлювати через пошукові системи. Автора тексту встановити так і не вдалося. У музеї провідника кажуть, співають про Бандеру вже понад 80 років, але саме цієї пісні до флеш-мобу не чули. А тим часом ролики з хештегом "батько наш бандера" в TikTok вже подивилися понад 6 мільйонів разів.

Нагадаємо, в Україні стає популярним виконання повстанської пісні "Батько наш Бандера". Її вперше заспівали священники з Франківщини, а популярною зробили підлітки-"тіктокери".

Новини України: виконавця пісні про Бандеру забанили в ТікТоці

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