Исполнителя песни "Отец наш Бандера" забанили в TikTok

Песня стала хитом в популярной соцсети.

Забанили в TikTok за отсутствие авторских прав. Исполнитель песни "Отец наш Бандера" Олег Луцан после флеш-моба в соцсетях решил зарегистрироваться в TikTok и выложить оригинальное видео. Однако догнать свою славу ему не удалось — исполнителя ограничили за использование чужого контента.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 октября.

Так, Олег рассказал ТСН, что впервые услышал только один из куплетов песни от ныне покойного отца Анатолия Зинкевича. Весь остальной текст пришлось восстанавливать через поисковые системы. Автора текста установить так и не удалось. В музее проводника говорят, поют о Бандере уже более 80 лет, но именно этой песни до флеш-моба не слышали. А тем временем ролики с хэштегом "отец наш бандера" в TikTok уже посмотрели более 6 миллионов раз.

Напомним, в Украине становится популярным выполнение повстанческой песни "Отец наш Бандера". Ее впервые спели священники с Ивано-Франковской области, а популярной сделали подростки-"тиктокеры".

Новости Украины: исполнителя песни о Бандере забанили в ТикТоке

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