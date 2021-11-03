"Книжный TikTok": ждать ли читательского бума в Украине

Издательства называют тиктокеров "спасателями литературы".

В TikTok распространяется хэштег BookTok. Пользователи составляют собственные подборки книг, рекомендуют авторов и декламируют любимые отрывки. Американские издатели радуются: книги, массово обсуждаемые в TikTok, становятся бестселлерами.

Когда ждать читательского бума в Украине – дальше в сюжете ТСН.19:30.

Даниилу — 21. Он решил учить молодежь читать с помощью популярной соцсети, где обычно больше танцуют или дурачатся. В TikTok за год парень собрал 130 тысяч подписчиков. И все благодаря видео о литературе. "Очень много удивительных книг мне встречается, я просто не могу ими не делиться. Я хочу, чтобы моя аудитория тоже читала, узнавала мир украинской литературы", — рассказывает тиктокер Даниил Гайдамаха.

Книги и TikTok – успешный тандем, которого никто не ожидал. Началось все на первой волне пандемии. Сидя на самоизоляции, сестры из Америки Мирейли и Элоди Ли начали публиковать под хешегом BookTok видео с обзорами книг и делиться эмоциями после прочтения. Затем тренд подхватили и другие пользователи. В частности, и голливудские звезды. Тег стал настолько популярным, что отдельные его видео набрали по 6 миллионов просмотров. Издательства называют тиктокеров "спасателями литературы", а некоторые даже установили в своих книжных магазинах BookTok-стенды.

Новости мира: пользователи TikTok начали обсуждать книги – и теперь они становятся бестселлерами

В Украине этот тренд сейчас только начинает набирать обороты. И издатели уже работают над кампанией по продвижению своих изданий через соцсеть. "Мы вдохновились этим результатом и мы действительно хотим повторить это в нашей стране. Я надеюсь, что много талантливой молодежи, которая есть в Украине, также присоединится", — говорит SEOкнижной платформы Иван Богдан.

Онлайн-платформы, казалось бы, не являются очевидным местом для популяризации книг и чтения. Однако популярность хэштега показала: читать – это модно и круто. И если молодежь так станет читать больше, издатели только "За".

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