Оновлення даних у ТЦК для студентів: що змінилося

Як зазначають юристи, заклади вищої освіти України не мають права зараховувати на навчання тих, у кого застарілий військовий квиток або в якому не оновлені дані.

Відповідно до нового закону про мобілізацію в України, від 18 травня військовозобов’язані чоловіки віком 16-60 років, які перебувають або мають перебувати на військовому обліку, повинні протягом 60 днів уточнити свої військово-облікові дані. Це стосується і українських студентів.

Про оновлення даних у ТЦК для студентів читайте на ТСН.ua.

Студенти повинні оновлювати в ТЦК ті ж дані, що й решта чоловіків призовного віку. Щоправда, студенти мають право на відстрочку від мобілізації, тож повинні щороку подавати до військкоматів документи, що підтверджують таке право.

Які дані треба оновити в ТЦК

Усі чоловіки-громадяни України призивного віку (від 18 до 60 років) повинні протягом 60 днів від дня набуття чинності закону про мобілізацію (18 травня) мають уточнити такі свої персональні дані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;

адреса проживання;

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

місце народження;

деякі інші персональні дані.

Зауважимо, що зняті з військового обліку чоловіки також повинні оновлювати свої дані, адже вони залишаються військовозобов'язаними.

Водночас на військовому обліку ще від жовтня 2023 року повинні стояти і жінки з фармацевтичною чи медичною передвищою або вищою освітою. Водночас такі жінки підлягають мобілізації лише в разі своєї добровільної згоди.

Військовозобов'язані, зокрема студенти, можуть уточнити свої дані не лише в ТЦК. Так, оновити свої дані можна і через ЦНАП, а також через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста (він запрацює 18 травня).

Як студенту оформити відстрочку від мобілізації

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, студент має звернутися до свого навчального закладу по довідку про навчання. Довідка повинна бути обов’язково закріплена гербовою печаткою і видана для надання до конкретного ТЦК. Цей документ має підтверджувати факт навчання студента на денній формі та вказувати передбачувану дату завершення навчання.

З отриманою довідкою студент має звернутися до свого ТЦК для реєстрації відстрочки. Також можуть знадобитися додаткові документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Після того, як студент подав усі документи, він одержує рішення про надання відстрочки від мобілізації. Цей документ треба зберігати, адже він може знадобитися під час подальших перевіркок чи звернень до військкомату.

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Окрім того, важливо стежити за терміном дії відстрочки та вчасно звертатися по її поновлення у разі продовження навчання або подовження дії воєнного стану. Періодично можуть проводитися перевірки того, чи є підстави для продовження відстрочки студенту.

Чи може заклад вищої освіти вимагати оновити дані в ТЦК

Як пояснила юристка Олена Насеко, заклад вищої освіти не може вимагати від абітурієнтів оновлення даних у ТЦК і СП, однак він має право зробити це обов’язковим етапом для вступу на навчання.

"Навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання у разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче", – зазначила юристка.

Насенко зауважила, що постановою уряду від 30 грудня 2022 року № 1487 про "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", держоргани, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації:

здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявність військово-облікового документа,

приймання на роботу (навчання) здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у ТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

під час приймання на роботу (навчання) доводять до військовозобов’язаних правила військового обліку під особистий підпис підпис;

надсилають у семиденний строк від дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних військовозобов’язаних.

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