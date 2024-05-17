Чи випускають студентів за кордон: які умови і список документів

Під час перетину кордону студенти повинні будуть надати електронний студентський квиток та визначений пакет документів.

В Україні студентів випускають за кордон, якщо вони вирушають туди на навчання чи стажування. Однак зробити це не так просто, адже уряд запровадив низку вимог для таких студентів.

Кого зі студентів випускають за кордон, які правила і список документів – читайте на ТСН.ua.

У тривні 2024 року в Кабінеті міністрів України розробили нові правила, за якими студенти мають право виїхати за кордон на навчання.

Так, студенти закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон за програмами академічної мобільності до освітніх закладів Європи чи решти світу. Раніше це могли робити лише дівчата, а нові правила дозволяють це і хлопцям.

Виїзд студентів за кордон – які умови

Щоб виїхати за кордон, студенту треба:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Список документів для виїзду студента за кордон

Треба мати електронний квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ від ТЦК, довідку від закладу освіти про скерування учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному ЗВО (в довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу), у студента не має бути жодних поганих оцінок та перескладань іспитів, документ, що підтверджує знання мови викладання в іноземному ЗВО (який саме це має бути сертифікат – не уточнюється, але може йтися про міжнародні сертифікати: eilts – англійська мова або TestDaF – німецька).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Українським студентам дозволять виїзд за кордон! Названо умови!

Нагадаємо, від 18 травня зміняться правила виїзду за кордон. У пунктах пропуску прикордонники перевірятимуть у деяких категорій чоловіків наявність військово-облікового документа.

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