Відстрочка для студентів: хто має право, кому "не світить" і як оформити

Друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку.

Новий закон про мобілізацію в Україні передбачає надання відстрочки від військової служби певній категорії студентів та освітян. Аби оформити відстрочку, слід буде оновити військово-обліковані дані в ТЦК та СП чи іншим методом.

ТСН.ua зібрав, що слід знати про відстрочку від мобілізації для студентів та освітян.

Які студенти мають право на відстрочку

Право на відстрочку мають:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (контрактники та бюджетники), які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" ("Складники та рівні освіти");

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Таким чином, за новим законом про мобілізацію, друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку. Також право на відстрочку втратять особи, які здобувають другу або третю аспірантуру.

Законом про мобілізацію не передбачено обмеження права на відстрочку для студентів за віком, розповіла в коментарі для ТСН.ua юристка Олена Насеко.

Юристка зазначила, що критерієм є лише послідовність здобуття освіти. Тобто, будь-який військовозобов'язаний чоловік, який здобув лише шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету і таким чином одержати відстрочку від мобілізації для завершення свого навчання.

Якщо військовозобов'язаний чоловік вже має професію (наприклад, закінчив технікум), він може претендувати на відстрочку від мобілізації у разі продовження навчання за цим самим фахом і в разі здобуття нового рівня освіти (наприклад, в університеті).

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"Необхідно мати на увазі, що юридично оформити дану відстрочку у зв’язку з зарахуванням на навчання буде неможливо без оновлення його (студента – ред.) персональних даних через особисту явку в ТЦК та СП чи іншим шляхом. Крім того, як показує практика, то приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред’являти саме актуальні дані з ТЦК та СП (а не застарілі, які раніше пропускали)", – зазначила Насеко.

Як студенту оформити відстрочку – список документів

Для отримання відстрочки студент повинен звернутися до свого навчального закладу по довідку про навчання. Довідка повинна бути обов’язково закріплена гербовою печаткою і видана для пред’явлення до конкретного ТЦК та СП. Цей документ має підтверджувати факт навчання на денній формі та вказувати передбачувану дату завершення навчання.

З отриманою довідкою студент має звернутися до свого ТЦК для реєстрації відстрочки. Також може знадобитися надати додаткові документи, як-от паспорт та ідентифікаційний код.

Після подання всіх документів студент отримає рішення про надання відстрочки від мобілізації. Це рішення слід зберігати, оскільки воно може знадобитися під час подальших перевіркок чи звернень до ТЦК.

Також важливо стежити за терміном дії відстрочки та вчасно звертатися по її поновлення у разі продовження навчання або продовження дії воєнного стану. Періодично можуть відбуватися перевірки наявності підстав для продовження відстрочки.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав в одному матеріалі все про відстрочки від мобілізації з поясненнями, в кого є право на відстрочку, і хто може це право втратити.

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