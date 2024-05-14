Отсрочка для студентов: у кого есть право, кому "не светит" и как оформить

Второе или третье высшее образование больше не будет давать право на отсрочку.

Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает отсрочку от военной службы для определенной категории студентов и педагогов. Чтобы оформить отсрочку, нужно будет обновить военно-учтенные данные в ТЦК и СП или другим способом.

ТСН.ua собрал, что нужно знать об отсрочке от мобилизации для студентов и педагогов.

Какие студенты имеют право на отсрочку

Право на отсрочку имеют:

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, аспиранты (контрактники и бюджетники), которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" ("Составляющие и уровни образования");

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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Таким образом, по новому закону о мобилизации, второе или третье высшее образование больше не будет давать право на отсрочку. Также право на отсрочку лишатся лица, получающие вторую или третью аспирантуру.

Законом о мобилизации не предусмотрено ограничение права на отсрочку для студентов по возрасту, рассказала в комментарии для ТСН.ua юрист Елена Насеко.

Юрист отметила, что критерием является лишь последовательность получения образования. То есть, любой военнообязанный мужчина, получивший только школьное образование, может поступить на дневную форму обучения в колледж, техникум или университет и таким образом получить отсрочку от мобилизации для завершения своего обучения.

Если у военнообязанного мужчины уже есть профессия (например, он окончил техникум), он может претендовать на отсрочку от мобилизации в случае продолжения обучения по этой же специальности и в случае получения нового уровня образования (например, в университете).

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"Необходимо иметь в виду, что юридически оформить данную отсрочку в связи с зачислением на обучение невозможно без обновления его (студента – ред.) персональных данных через личную явку в ТЦК и СП или другим путем. Кроме того, как показывает практика, то приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять именно актуальные данные с ТЦК и СП (а не устаревшие, которые раньше пропускали)", – отметила Насеко.

Как студенту оформить отсрочку – список документов

Для получения отсрочки студент должен обратиться в свое учебное заведение за справкой об обучении. Справка должна быть обязательно закреплена гербовой печатью и выдана для предъявления в конкретном ТЦК и СП. Этот документ должен подтверждать факт обучения на дневной форме и указывать предполагаемую дату завершения обучения.

С полученной справкой студент должен обратиться в свой ТЦК для регистрации отсрочки. Также может потребоваться предоставить дополнительные документы, например паспорт и идентификационный код.

После представления всех документов студент получит решение о предоставлении отсрочки от мобилизации. Это решение следует сохранять, поскольку оно может потребоваться при дальнейших проверках или обращениях в ТЦК.

Также важно следить за сроком действия отсрочки и обращаться за ее восстановлением в случае продолжения обучения или продолжения действия военного положения. Периодически могут происходить проверки наличия оснований для продления отсрочки.

Напомним, ТСН.ua собрал в одном материале все об отсрочках от мобилизации с пояснениями, у кого есть право на отсрочку, и кто может это право потерять.

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