В Бельгии будут наказывать проституток, которые отказывают клиентам в сексе

Новый закон в Бельгии, который активисты назвали "трудовым контрактом" для проституток, позволит сутенерам наказывать их с помощью государственного посредника, если они отказываются от секса более 10 раз в течение шести месяцев.

Об этом пишет The Publica.

Бельгийский парламент проголосовал за закон 3 мая: 93 депутата высказались "за", ноль — "против", 33 — "воздержались".

UTSOPI, бельгийский союз секс-работников, активно лоббировавший этот закон, называет его победой. Закон предусматривает, что проститутки получат медицинское страхование, пенсию, декретный отпуск, отпуск по беременности и родам, а также пособие по безработице. Их сутенеры будут вынуждены снабдить их "тревожной кнопкой" для экстренных случаев.

На сайте организации утверждается, что закон "является историческим шагом в борьбе за права секс-работников" и создаст "уважительные, справедливые отношения" между проститутками и их сутенерами. Спикер UTSOPI Даан Баувенс заявил журналистам, что, по его мнению, "Бельгия действительно демонстрирует, что она стремится защитить секс-работников, несмотря на какие-либо моральные суждения об этой профессии, какие люди могут иметь".

Проституткам должны быть предоставлены "права" отказываться от сексуальных действий, прекращать сексуальные действия, совершать сексуальные действия, как они предпочитают, а также отказываться сидеть за окнами в амстердамском стиле. Однако, если проститутка воспользуется этими "правами" 10 раз в течение шести месяцев, ее сутенер может обратиться к государственному посреднику с просьбой вмешаться в ситуацию.

Все сутенеры должны иметь зарегистрированный офис и обращаться в бельгийское правительство за разрешением предлагать контракты проституткам. Контракты будут замаскированы под гостинично-ресторанное кафе (HoReCa), чтобы проститутки могли оставаться анонимными.

Напомним, в прошлом месяце в Одессе задержали женщину, которая втягивала девушек в занятие проституцией. Женщина размещала объявления об услугах в Сети.

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